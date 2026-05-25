Gattuso alla Lazio, è fatta: arriva anche l’here we go di Romano - FOTO

25.05.2026 15:46 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Gattuso alla Lazio, è fatta: arriva anche l’here we go di Romano - FOTO

Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio. Come vi avevamo anticipato, l'ex commissario tecnico della Nazionale è pronto a sedersi sulla panchina biancoceleste con un contratto biennale.

A confermare la fumata bianca imminente è anche Fabrizio Romano, che ha annunciato l'acccordo con il consueto Here we go: “Gennaro Gattuso firma come nuovo allenatore della Lazio con un contratto biennale, confermato. Here we go!

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.