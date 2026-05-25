Gattuso alla Lazio, è fatta: arriva anche l’here we go di Romano - FOTO
25.05.2026 15:46 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio. Come vi avevamo anticipato, l'ex commissario tecnico della Nazionale è pronto a sedersi sulla panchina biancoceleste con un contratto biennale.
A confermare la fumata bianca imminente è anche Fabrizio Romano, che ha annunciato l'acccordo con il consueto Here we go: “Gennaro Gattuso firma come nuovo allenatore della Lazio con un contratto biennale, confermato. Here we go!”
🔵⚪️🦅 Gennaro Gattuso signs in as new Lazio manager on a two year deal, confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026
Here we go! ✅🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/SjM8wRHENV
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.