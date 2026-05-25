Lazio, Gattuso e l'addio alla Fiorentina dopo venti giorni: cos'è successo
Gattuso torna in Serie A: sarà il nuovo allenatore della Lazio. Per l'addio di Sarri manca solo l'ufficialità: dopo di che l'ex ct della Nazionale prenderà posto sulla panchina biancoceleste. Per lui si tratta di un ritorno nel massimo campionato italiano dopo l'esperienza con il Napoli tra il 2019 e il 2021, prendendo in corsa il posto di Ancelotti.
Una piccola parentesi, però, l'ha avuta anche con la Fiorentina. Dopo la fine della sua avventura azzurra, infatti, Ringhio aveva firmato con la società viola, con tanto di annuncio sui canali social. Ma solo venti giorni dopo ha deciso di dimettersi. Il motivo era legato ad alcune divergenze avute con la dirigenza in fase di mercato: da subito si era reso conto che le promesse fatte non stavano venendo rispettate e che non sarebbe stato seguito sugli acquisti. Per questo aveva scelto immediatamente di fare un passo indietro.