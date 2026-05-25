Milan, Allegri a un passo dall'esonero: i dettagli
25.05.2026 17:05 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Il Milan ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, dopo il ko casalingo contro il Cagliari, la società avrebbe deciso di interrompere il rapporto con il tecnico.
Come riportato da Nicolò Schira nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’esonero. Sul tecnico ci sarebbe, tra l'altro, l'interesse del Napoli che proprio oggi ha ufficializzato l'addio di Conte.
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