Lazio - Sarri, si va verso la rescissione del contratto: tutti i dettagli
25.05.2026 23:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Finisce qui, per la seconda volta. Sarri e la Lazio si separano ancora, questa volta in una situazione totalmente diversa rispetto a marzo 2024. Si chiude dopo solo un anno la nuova esperienza di Mau nella Capitale, iniziata lo scorso giugno dopo l'addio di Baroni. Ora il tecnico è pronto per firmare l'accordo (di tre anni) con l'Atalanta, dove prenderà il posto di Palladino.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Sarri ha definito con Lotito le modalità di addio: concessa la rescissione del contratto (mancavano due anni) chiesta dal Comandante, che sarà pagato fino a giugno come tutto il suo staff. Dopo di che inizierà la sua nuova esperienza a Bergamo. Definiti tutti i dettagli, siamo ai saluti (di nuovo).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.