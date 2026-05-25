Lazio, eurogol di Crespi! L'ex Primavera segna una rete fantascientifica - VIDEO
25.05.2026 19:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Valerio Crespi arriva in doppia cifra stagionale e lo fa con un gol da capogiro. L'ex attaccante della Lazio, da gennaio in prestito dall'Avellino all'Union Brescia, ha trovato la sua decima rete nell'andata della semifinale play-off di Serie C con una rovesciata che ha fatto impazzire i tifosi lombardi. Un gol che ha permesso, tra l'altro, di pareggiare i conti contro la Salernitana, rimandando l'accesso alla finale nel match di ritorno.
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.