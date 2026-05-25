Serie A, ecco quando inizierà la stagione 2026/2027: le date ufficiali
La stagione 2025/2026 si è appena conclusa ma, la Lega Serie A, è già proiettata verso il prossimo campionato. Svelate le date della stagione 2026/2027 che prenderà il via nel weekend del 23 agosto 2026 per concludersi domenica 30 maggio 2027.
Solo due i turni infrasettimanali fissati per il 28 ottobre e il 6 gennaio con la sosta natalizia che andrà in scena il 27 dicembre. Saranno invece quattro le pause per la Nazionale: 27 settembre, 4 ottobre, 15 novembre e 28 marzo.
Ufficializzato anche il percorso della Coppa Italia che prenderà il via il 9 agosto con i preliminari per arrivare alla finalissima prevista per il 19 maggio. Una data, quella della Coppa Italia, che interessa molto da vicino la Lazio, costretta a giocare i trentaduesimi del torneo contro il Mantova.
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