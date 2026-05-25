Lazio, Gattuso perde Basic... di nuovo. Il retroscena di mercato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Gattuso il nuovo allenatore della Lazio. Scelto il sostituto di Maurizio Sarri, promesso sposo all'Atalanta. Ringhio si prepara a tornare in Serie A per sedersi sulla panchina biancoceleste. A Formello, però, non troverà Toma Basic, che firmerà a parametro zero con il Venezia. È la seconda volta in carriera che il tecnico va vicinissimo a incrociarlo.

Già in passato, infatti, l'avrebbe voluto allenare. A settembre del 2024, il croato era in uscita dalla Lazio e aveva trovato l'accordo con l'Hajduk Spalato, allenato in quel momento proprio da Gattuso. Alla fine, però, il suo trasferimento è saltato per colpa di Lotito, come confermato dallo stesso centrocampista in patria due anni fa: "L'Hajduk ha fatto il massimo nella trattativa, doveva decidere solamente il presidente Lotito, che però non ha accettato e non mi ha lasciato partire".

"Questo è l'unico motivo per cui non sono tornato in Croazia. Ero pronto a rinunciare a una parte del mio stipendio. Semplicemente, il presidente ha deciso così e nulla poteva essere cambiato. Ovviamente mi dispiace e mi piacerebbe giocare di nuovo per l’Hajduk, ma questa volta non è stato possibile”, le sue parole.