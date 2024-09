Lazio, Basic spiega: "Hajduk Spalato? Lotito non mi ha lasciato andare"

TUTTOmercatoWEB.com

Toma Basic è rimasto alla Lazio: il suo trasferimento in prestito secco all'Hajduk Spalato è saltato. Il motivo per cui non è tornato a giocare in patria l'ha spiegato lui stesso ai microfoni di 24sata, portale croato. Ecco ciò che ha detto: “L'Hajduk ha fatto il massimo nella trattativa, doveva decidere solamente il presidente Lotito, che però non ha accettato e non mi ha lasciato partire. Questo è l'unico motivo per cui non sono tornato in Croazia. Ero pronto a rinunciare a una parte del mio stipendio. Semplicemente, il presidente ha deciso così e nulla poteva essere cambiato. Ovviamente mi dispiace e mi piacerebbe giocare di nuovo per l’Hajduk, ma questa volta non è stato possibile”.

Pubblicato il 5/09 alle 16.45