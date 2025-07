Calciomercato Lazio | Floriani Mussolini verso la Cremonese: le cifre dell'affare

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo prestito. La Lazio sta per chiudere un'altra trattativa in uscita dopo quelle di Tchaouna, Milani, Crespi, Bordon e Artistico, visto il mercato in entrata bloccato. È sempre più vicina, infatti, la cessione di Romano Floriani Mussolini alla Cremonese. Il terzino classe 2003, che è rientrato dal prestito alla Juve Stabia, si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro, e controriscatto, a 6 milioni, come riportato da La Repubblica. Si tratta della stessa formula che la società biancoceleste aveva accettato l'estate scorsa e che ultimamente sta effettuando spesso. Nei prossimi giorni il difensore farà le visite mediche con il club neopromosso in Serie A.

