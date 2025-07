WOMEN | Italia - Spagna: dove seguire il match in tv e streaming

Il Portogallo beffa l’Italia e si porta a casa un pareggio conquistato nei minuti finali del match, rimandando così la festa delle azzurre che non sono riuscite a strappare il pass per i quarti con un turno d’anticipo. La qualificazione però è ancora in ballo, la squadra di Soncin se la giocherà contro la Spagna nell’ultima giornata della fase a gironi. Basterà un pareggio a Girelli e compagne per proseguire il cammino a Euro 2025. L’appuntamento è per venerdì 11 luglio, il calcio d’inizio è alle 21 e la sfida potrà essere seguita in diretta tv su Rai 2 e Rai Sport e in streaming su RaiPlay tramite app o sito.

