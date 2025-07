Lazio, Rambaudi: "Inter punto interrogativo. Gasperini? Lo avrei voluto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi fa un punto sulla Serie A, commentando le varie compagini ai nastri di partenza. Anche se manca ancora oltre un mese e mezzo alla chiusura del mercato. Ecco di seguito le sue parole:

“Per vincere bisogna sempre fare gol, è un fatto oggettivo. Io credo che chi parla di Allegri e lo critica può avere una filosofia diversa, ma non discute il fatto che sia un vincente. C’è tanta qualità nel Milan, per me lotterà per lo scudetto. Per qualità ci metto anche la Juve in questa lotta. Chi sta facendo sicuramente una squadra più forte è il Napoli. L’Inter è un punto interrogativo. Per me l’Atalanta perde un valore aggiunto che è l’allenatore, quindi la metto sesta\settima. Per la stima che ho di Gasperini, credo sia un allenatore fortissimo che incide molto, ahinoi, vedo una Roma che farà bene; lo avrei voluto alla Lazio. Delio Rossi a Foggia? La piazza è molto esigente, lui torna per la terza volta e sa che l’ambiente è dalla sua parte e gli permetterà di lavorare”.

