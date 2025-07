Poli su Lotito: "Pensavo fosse più legato alla Lazio. E invece..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nella lunga intervista ai microfoni di Radio Laziale, Fabio Poli non ha raccontato solo il gol della salvezza contro il Campobasso - segnato il 5 luglio del 1987 - ma ha commentato anche la situazione attuale della Lazio e la gestione di Claudio Lotito.

"Non mi aspettavo una situazione del genere. Penso che Lotito non abbia fatto una cosa bella ai tifosi, forse è meno legato alla Lazio e al suo popolo di quel che pensavo. Sarri ha un bel compito, ha le qualità per far bene, da tifoso della Lazio spero faccia qualcosa di positivo, anche perché il tifoso della Lazio non merita quello che sta facendo bene. Io credo che chi vive e gioca per questa società capisce dentro cosa c'è. La Lazialità ti viene trasmessa dentro, chi ha qualcosa dentro se la sente e se la porta. La Lazialità o ce l'hai vivendo nella Lazio o sei un calciatore che ha poco dentro. Nel giorno d'oggi il legame con le società non è come una volta e chi riesce ad averlo è fortunato. Oggi si vive per qualcosa di personale".

