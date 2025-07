WOMEN | Lazio, dal Valencia arriva Emma Martin: "Ho già firmato e..."

Dopo Francesca Durante è in arrivo un altro colpo di mercato in casa Lazio Women, dalla Spagna sarebbe in arrivo Emma Martìn. La centrocampista del Valencia è reduce da un finale di stagione positivo a livello individuale, ma non è bastato per evitare la retrocessione della squadra e così ha deciso di proseguire la sua carriera in Italia, alla Lazio.

La classe 2002, intercettata dai microfoni di Diari de Tarragona, ha rivelato di aver firmato col club biancoceleste: "Ho ricevuto due offerte per giocare in Italia e ho deciso di accettare quella della Lazio. L'agenzia che mi rappresenta ha contatti in tutto il mondo, mi hanno segnalato diverse proposte e questa mi è sembrata molto allettante. Sono ancora giovane e ho voglia di rischiare, di conoscere nuovi ambienti, club e squadre".

A giocare un ruolo fondamentale è stato il colloquio col direttore sportivo della società capitolina, Pinzani. "Mi ha parlato di un campionato che non conoscevo molto - ha spiegato la ventiduenne - e la sua proposta mi ha convinto. Ho firmato per due stagioni, con l'opzione di andarmene alla fine del primo anno in caso di retrocessione".

