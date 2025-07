Calciomercato Lazio | Trovato l'accordo per Pablo Torre: va al Maiorca con Muriqi

TUTTOmercatoWEB.com

Con il mercato in entrata bloccato, la Lazio ha perso tanto terreno sui suoi obiettivi. Vi avevamo raccontato, infatti, di un interesse per Pablo Torre, centrocampista classe 2003 in uscita dal Barcellona. A causa dello stop della Covisoc, però, la società biancoceleste è ferma su ogni tipo di acquisto. Per questo lo spagnolo ha scelto di rimanere in Liga e di unirsi al Maiorca. Come riportato da fichajes.net, l'accordo tra club è stato trovato sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 5 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita che un diritto di recompra in favore dei blaugrana.

