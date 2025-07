Calciomercato Lazio | Floriani Mussolini, passi in avanti della Cremonese: i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 17:15 - La Cremonese accelera per Floriani Mussolini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club neopromosso in Serie A avrebbe fatto passi avanti nella trattativa con la Lazio. Per il terzino, appena rientrato dalla Juve Stabia, si sta lavorando su un prestito con diritto di riscatto.

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Romano Floriani Mussolini può essere lontano da Roma. Il giovane terzino è reduce da un'ottima stagione in Serie B con la maglia della Juve Stabia, con cui è stato a un passo dal raggiungere la promozione, ma ora è tornato nella Capitale. La Lazio ha il mercato bloccato in entrata e per questo il suo interesse principale al momento è quello di cedere i giocatori che Sarri non ritiene funzionali al suo progetto.

Floriani Mussolini non avrebbe molte chance con la maglia della Lazio, quindi il piano della società prevede una nuova partenza per il classe 2003. Con molta probabilità in prestito. L'ottima stagione in cadetteria ha messo in risalto le sue qualità e potrebbe essere arrivato il momento per fare uno step ulteriore, magari in Serie A. Infatti, come riportato da Gianluigi Longari, la neopromossa Cremonese sarebbe interessata al terzino di proprietà della Lazio. Sarebbe un'ottima opportunità per misurarsi in un campionato di livello superiore. È una situazione che va monitorata.

Pubblicato il 4/07