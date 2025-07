Lazio, si pianifica il futuro: tagli e rinnovi per uscire dalla crisi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio studia il piano per uscire dalla crisi. Tra i principali obiettivi del club biancoceleste per il futuro prossimo, c'è quello di ridurre il monte ingaggi per rientrare nel rapporto dell'80 per cento tra il "costo del lavoro allargato", uno dei parametri non rispettati che ha portato al blocco del mercato, e i ricavi. Per riuscire in ciò, la società dovrà lavorare per liberarsi di tutti gli stipendi inutili, provando a piazzare i giocatori fuori dal progetto e riducendo la rosa all'osso.

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, se Lotito e Fabiani riusciranno nella loro missione entro il 30 settembre, data in cui ci sarà la prossima verifica, il mercato verrà sbloccato automaticamente da gennaio; in caso contrario, la sessione invernale imporrà delle operazioni a "saldo zero". La Lazio conta di ottenere il via libera dell'Authority governativa che sostituirà il Covisoc entro il 30 novembre, ma a prescindere, grazie all'entrata in vigore dei nuovi parametri Uefa prevista per gennaio, si potrà tornare ad investire.

Nei prossimi giorni Sarri si riunirà con tutto il gruppo squadra e deciderà chi potrà far parte dell'organico definitivo e chi, invece, dovrà fare le valigie. In autunno o all'inizio del nuovo anno, poi, il club inizierà a lavorare ai rinnovi di tutti quei giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2026, ben sette, per accontentare chi sarà meritevole di un adeguamento, con attenzione particolare alla situazione dei big della rosa che, grazie alla mediazione di Sarri, si cercherà di trattenere in attesa di potergli ritoccare l'ingaggio al rialzo.

