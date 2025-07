Lazio, è duello tra i pali: Provedel in cerca di rilancio, Mandas in vetrina

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - In due per un posto. Con il ritorno di Sarri alla Lazio, Provedel e Mandas sono pronti a contendersi il ruolo di numero uno biancoceleste e le gerarchie in porta si riequilibreranno. Ivan è un fedelissimo di Mau e con lui di nuovo in panchina proverà a riabilitarsi, operazione non facile dopo una stagione che lo ha visto perdere i gradi di titolare. Christos, invece, dopo lo slancio effettuato con Baroni, non ci pensa nemmeno a tornare a fare il secondo e vuole la riconferma da parte del tecnico toscano.

Secono Il Messaggero, l'ago della bilancia alla fine, anche a causa del mercato, potrebbe pendere verso Provedel. Il greco fa parecchia gola al Wolverhampton e se dovesse arrivare un'offerta intorno ai 30 milioni, quasi tre volte superiore a quella presentata la scorsa estate, la Lazio potrebbe vacillare. In caso di addio di Mandas, Furlanetto verrebbe promosso a secondo e Renzetti trattenuto come terzo, fino a quando lo sblocco delle operazioni in entrata garantirà di andare a prendere un nuovo estremo difensore di livello. Nel frattempo, però, mercato permettendo, a decidere il futuro della porta biancoceleste sarà il campo, con il ritiro di Formello che sarà il banco di prova decisivo per i due contendenti.

