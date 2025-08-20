La Gazzetta dello Sport presenta Como - Lazio: "Da grande bellezza"

RASSEGNA STAMPA - Il campionato di Como e Lazio si apre al Sinigaglia, con Fabregas e Sarri che si affrontano in panchina. In vista della prima giornata, La Gazzetta dello Sport ha presentato la sfida, oltre a tutte le altre che si giocheranno questo weekend. Di seguito la descrizione di una partita 'da grande bellezza'.

"Se il calcio fosse solo espressione estetica, il Napoli di Maurizio Sarri avrebbe meritato almeno un paio di trofei. Dal punto di vista della bellezza, Cesc Fabregas punta le stesse altezze, segue però sentieri diversi. “Mau” è un ossessionato dall’organizzazione, dai movimenti sincronizzati, dalla difesa “sacchiana” che si muove come se fosse un organismo unico. Così è stata e sarà la sua Lazio. Il Como sta crescendo invece con il privilegio della tecnica che esalta l’espressione collettiva. Sarri è stato la bellezza di ieri, Fabregas quella di oggi. Un gran bel confronto al Sinigaglia".

