Lazio | Mattei: "20 anni che tutto può precipitare, ma Lotito si vanta"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto, come di consueto, ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato della situazione di casa Lazio, sia legata alla dirigenza sia relativa alla formazione per la partita di domani contro la Cremonese. Ecco le parole del giornalista:

"Senza Noslin, tra centrocampo e attacco hai solo un cambio Belahyane. Dietro puoi contare su Patric, Provstgaard, Lazzari e Tavares, ma davanti diventa un problema. Cremonese? Bonazzoli unisce squadra-Vardy. Ma il problema della Lazio, ripeto, è davanti: Nicola difende bene e i biancocelesti hanno difficoltà".

"Il problema di Castellanos è che in una stagione fatta bene il suo record realizzativo è di 10 gol. Orsolini, ala sinistra, lo scorso anno ne ha fatti 15. Sono 20 anni che tutto può precipitare ma Lotito si vanta del lavoro fatto. Per lui basta essere lì, senza fallire e retrocedere. In questi giorni è anche riuscito a dire che la storia arbitrale è legata ai tifosi”.