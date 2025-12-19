Calciomercato Roma | Massara in pressing su Raspadori: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - La Roma vuole Giacomo Raspadori. Il giocatore, che aveva rispedito al mittente la proposta dei giallorossi di qualche settimana fa, ora si sarebbe deciso di tornare in Italia per giocare di più e puntare al Mondiale - che però l'Italia deve ancora conquistare. I primi contatti, secondo quanto riferisce Il Messaggero, sono stati positivi: sarebbe stato proposto un prestito con diritto di riscatto a 18/20 milioni, che può trasformarsi in obbligo in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi ancora da definire.

L'esperto di calciomercato Matteo Moretto aggiunge come i dialoghi tra le parti sarebbero iniziati, ma la trattativa non sarebbe entrata ancora nel vivo: bisognerà attendere un altro po', eventualmente, per definire ulteriori dettagli legati alla formula e ai numeri. Quel che è certo è che Raspadori, utile sia come punta che sulla trequarti, non viene considerato dalla Roma un'alternativa a Zirkzee, che rimane il principale indiziato per rinforzare la batteria dei centravanti. Il ds sogna un doppio colpo.