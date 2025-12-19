Lazio, gennaio è lo spartiacque anche per il futuro di Sarri
RASSEGNA STAMPA - Gennaio sarà lo spartiacque non solo della stagione, ma anche del futuro della Lazio. Tutto dipenderà da come la società potrà e deciderà di operare nella prima finestra di mercato di questa stagione visto il blocco estivo.
Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero soprattutto da questo dipenderà anche il futuro di mister Sarri. Il tecnico ha deciso di rimanere in estate nonostante il blocco del mercato con la promessa di ricevere rinforzi a gennaio. Sarri non pensa che basti questa rosa per raggiungere l’Europa attraverso la Coppa Italia o la Serie A.
Il rischio, se non verrà accontentato, è quello di dover poi tirare le somme a giugno. Sarri non ha nessuna intenzione di dimettersi ma le squadre che l hanno contattato in estate, in particolare modo Fiorentina e Atalanta, sono già alla finestra.
Sarri ha fatto una scelta di cuore in estate ma adesso tocca a Lotito mantenere le promesse.
