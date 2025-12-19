'Lazialità' compie 40 anni: l'uscita di un numero speciale in edicola
19.12.2025 09:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Venerdì 19 dicembre è una data da cerchiare in rosso. Oggi 'Lazialità' compie 40 anni e proprio per festeggiare questo importante traguardo ci sarà un'uscita speciale in edicola.
Un "museo" su carta con oltre cinquecento tra prime pagine e copertine che hanno raccontato la storia biancoceleste. Come quadri esposti potranno essere ammirati , in un "unico" percorso narrativo. Un viaggio emozionante di 336 pagine.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide