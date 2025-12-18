Supercoppa Italiana | Il Napoli è la prima finalista: Milan ko
La squadra di mister Conte si impone per 2-0 sul Milan grazie alle reti di Neres nel primo tempo e di Højlund nella ripresa
18.12.2025 21:59 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
È il Napoli la prima finalista di Supercoppa Italiana. A Riad la squadra allenata da Conte si è imposta per 2-0 sul Milan di Allegri.
Gli azzurri la sbloccano nel primo tempo con la rete di Neres e poi è Højlund a chiudere il match al minuto 63 con il gol del 2-0.
Nella serata di domani, venerdì 19 dicembre, scenderanno in campo Inter e Bologna per decidere chi delle due sfiderà il Napoli nella finale del 22 dicembre.
