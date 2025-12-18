Lazio, Agostinelli: "Mandas? Logico mandarlo via in prestito"

Le parole di Andrea Agostinelli in merito alla prossima sfida della Lazio che, all'Olimpico, sfiderà la Cremonese

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha detto la sua in vista della prossima gara della Lazio contro la Cremonese: "Credo sia logico mandare a giocare in prestito Mandas. Se non gioca si svaluta, è uno di quelli che puoi dare. Su di lui, è tempo di prendere una decisione. Poi mi metto soprattutto mi metto nei panni del tecnico, se l’uscita di scena di un giocatore puo’ comportare un beneficio su altri aspetti va fatto".

"Lazio-Cremonese e rischio di pensare sia facile? No, la Lazio non ricadrà in quell’errore, ancor di più nel momento in cui ti manca un giocatore così importante come Zaccagni. Lui, soprattutto in casa, ha sempre fatto qualcosa in più degli altri. Non sarà una partita impossibile, ma ci sarà da soffrire anche sabato".

"La cosa fondamentale è importante essere pronti a farlo. Il morale è quello giusto, ma i punti fatti dalla Cremonese sono stati meritati, è una squadra tosta, ha buoni attaccanti come Bonazzoli e Vardy, sono pericolosi sui calci piazzati".

