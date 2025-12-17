Calciomercato Lazio | Castellanos, il Flamengo fa sul serio: il punto

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il Flamengo fa sul serio per Castellanos, il club rossonero è pronto a muoversi concretamente per il biancoceleste che è stato individuato come l’obiettivo principale per il reparto offensivo. L’offerta che la società brasiliana sarebbe pronta a presenta, si legge sul Corriere dello Sport in base alle indiscrezioni provenienti dal Brasile, si aggira attorno ai 22,5 milioni di euro. Cifra importante, ma che per la Lazio non è sufficientemente adeguata perché valuta il suo giocatore almeno 40 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di svenderlo.

La situazione però, impone delle riflessioni. Lotito ha ribadito che non indebolirà la squadra, ma al tempo stesso a Formello sanno che ogni proposta per i big andrà valutata attentamente soprattutto in vista dell’imminente risposta della Commissione dalla quale si capiranno i margini di manovra per gennaio. In questo scenario, prosegue il quotidiano, l’argentino diventerebbe uno dei sacrificabili ma sono se dovesse arrivare una proposta adeguata e se al suo posto venisse acquistato un giocatore in grado di migliorare la rosa di Sarri.

Il Flamengo osserva, prepara la mossa. Se l’offerta dovesse salire sicuramente la vicenda diventerà una delle più calde in questa finestra invernale di mercato. Sulle tracce dell’attaccante c’è anche il River Plate, la cosa lo lusinga ma preferirebbe restare in Europa anche se il richiamo di casa è forte. In tal senso, si legge sempre sul quotidiano, potrebbe essere uno scenario interessante quello legato all’Atalanta. L’interesse del club bergamasco rappresenterebbe un’opzione sia per il giocatore sia per la Lazio. La società capitolina osserva, il futuro del giocatore non è scritto ma sicuramente il prossimo mese sarà decisivo.

