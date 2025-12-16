Lazio, Lotito sul mercato di gennaio: "Sarà libero? Non lo so, vedremo"

Il presidente è stato intercettato dai microfoni del Messaggero prima della Cena di Natale e ha risposto a qualche domanda

RASSEGNA STAMPA - Appena uscito dalla Commissione Bilancio, impegnata in questi giorni sulla manovra, Claudio Lotito è stato bloccato da un gruppetto di studenti in visita a Palazzo Madama. Tra un selfie e l’altro, qualcuno ha anche trovato il coraggio di porre ad alta voce la domanda che serpeggia tra i ragazzi: "la Lazio è in vendita?"

La risposta, netta, è stata riportata poi al Messaggero che l'ha posta nuovamente: "La Lazio non è in vendita, non ho mai ricevuto offerte e comunque è inscalabile, perché possiedo i due terzi". In estate, sottolinea Lotito, la Lazio è stata "ingiustamente" bloccata dalla Covisoc per lo sforamento dell’indice di liquidità, anche se, scrive il Messaggero, dimentica che restavano fuori dal racconto gli altri parametri superati, come l’indebitamento e il costo del lavoro allargato.

Ora la domanda è se il club potrà finalmente tornare a operare liberamente sul mercato invernale. "Non lo so, vedremo cosa dirà la nuova Commissione di controllo. Saranno loro a dare il responso. Siamo fiduciosi", conclude Lotito.