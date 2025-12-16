Calciomercato Lazio | Samardzic operazione difficile: ecco come arrivarci
RASSEGNA STAMPA - La Lazio prepara un mercato "basato più sulle idee che sui soldi", come spiegato da Fabiani, seguendo la linea storica di Lotito nei momenti di difficoltà economica. Le soluzioni possibili sono prestiti, giovani poco utilizzati o esuberi di club importanti. Tra i nomi valutati c’è Samardzic dell’Atalanta, operazione però complicata dai vincoli di lista e di bilancio. Possibile anche uno scambio di prestiti, considerando i rapporti con l’Atalanta: come scrive il Corriere dello Sport, al diesse D’Amico, infatti, piaceva Dele-Bashiru prima dell’acquisto della Lazio. Era stato lui a parlarne bene a Sarri a giugno. E a proposito di Atalanta, riporta il Messaggero, il club avrebbe aperto anche all'ipotesi Brescianini, finito ai margini del progetto nerazzurro.
A centrocampo Sarri aveva indicato Ilic del Torino, ma l’ipotesi di scambio con Noslin è sfumata dopo l'esplosione dell’olandese. Per il ruolo di vice Zaccagni, Sarri resta convinto su Insigne nonostante l’età, in contrasto con la linea di Fabiani orientata sui giovani. Se la società non riuscirà ad accontentare il tecnico sugli altri obiettivi, Lotito potrebbe essere costretto a puntare su Insigne.
Il verdetto della Commissione sui conti chiarirà presto il quadro. Intanto il successo di Parma ha rilanciato la corsa all’Europa, che potrebbe diventare più concreta con le prossime sfide. Poi toccherà alla società dare risposte attese da mesi.