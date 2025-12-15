Lazio, Sarri: "Vorrei darvi molte più soddisfazioni, spero nel futuro"

A margine della festa di Natale della Lazio, sul palco insieme alla squadra è salito Maurizio Sarri. Queste le parole del tecnico biancoceleste: "Io sono qui, sono tornato perché voglio bene a questa società, a questa squadra e ai tifosi laziali. Detto questo, vi dico che vorrei darvi molte più soddisfazioni di quelle che vi ho dato finora. Spero nel futuro e nel frattempo auguri a tutti voi”. 

