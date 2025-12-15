Lazio, la crescita della squadra e gli errori arbitrali: parla Oddi

Le parole di Giancarlo Oddi in merito alle discusse decisioni arbitrali del Tardini e alla crescita della squadra di Sarri

Nel consueto appuntamento radiofonico ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha analizzato la vittoria della Lazio a Parma in vista anche dei prossimi impegni dei biancocelesti.

"Inutile pensare troppo agli arbitri, la prestazione della Lazio a Parma è stata ottima. Vincere in nove contro undici non è una cosa semplice, è la dimostrazione della crescita e del valore di questa squadra. Sembra ci sia un boicottaggio generale, ma alla fine il campionato che stata facendo è soddisfacente. Sarri è molto importante ed i giocatori lo stanno seguendo in tutto. Questo implica fiducia e la possibilità di dare il massimo in campo. Fino a due mesi fa ero molto scettico, ora noto un attaccamento importante alla maglia. Questa è la cosa più positiva".

"Dal punto di vista arbitrale, certamente non ci stanno dando una mano. Non voglio pensare che l'obiettivo sia la Lazio, non sarebbe giusto. Il problema è della classe arbitrale".

