Parma - Lazio, Marchetti inaccettabile! I quotidiani distruggono l'arbitro

L'arbitraggio di Matteo Marchetti in Parma-Lazio è da bocciare per le due espulsioni inesistenti e a confermarlo sono le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - La prova di Matteo Marchetti è da mostrare nelle scuole di arbitraggio, per come non si dirige una partita di calcio. Il fischietto di Ostia, che di recente è diventato anche arbitro internazionale, ha gestito con enormi difficoltà e con eccessiva severità la partita tra il Parma e la Lazio, fortunatamente non incidendo sul risultato ma, anzi, contribuendo involontariamente a una notte storica per il popolo biancoceleste.

L'espulsione di Mattia Zaccagni è eccessiva, ma comprensibile per certi versi. In presa diretta l'intervento poteva sembrare duro e giustificare il rosso, ma rivedendo le immagini è chiaro che il capitano della Lazio, nonostante la gamba alta, sfiori soltanto l'avversario spostandogli il parastinchi. L'errore imperdonabile Marchetti lo commette allontanando Toma Basic dal campo per "condotta violenta".

Il centrocampista croato risponde al colpo dell'avversario con un'altra spallata, forse un po' più dura, ma senza ausilio di gomito o pugno, come è evidente dalle immagini che riprendono i calciatori dal retro. Marchetti sembra andare a sensazione ed estrarre un rosso frettoloso e scorretto, in una situazione in cui avrebbe potuto lasciar correre, oppure ammonire il centrocampista della Lazio per "condotta antisposrtiva". La direzione di Marchetti ha raggiunto l'insufficienza all'unanimità (o quasi) anche tra i quotidiani dove, nelle edizioni odierne, hanno analizzato la prova del fischietto di Ostia.

GAZZETTA DELLO SPORT - 4: "Non c’era l’espulsione a Zaccagni,inflitta prima dell’intervallo.Gamba alta su Estevez,ma il contatto del piede (non a martello) non è sulla tibia.Poteva essere solo da giallo.Giusto invece il rosso a Basic (34’ s.t.),che reagisce".

CORRIERE DELLO SPORT - 5: "Non sufficiente la partita di Marchetti, il VAR si allinea. Troppo nervosismo in campo, tenuta troppo lineare".

IL MESSAGGERO - 4: "Un altro arbitro che penalizza la Lazio: il fallo di Zaccagni è imprudente ma da giallo perché sposta il piede nel tentativo di evitare l’impatto. Anche per Basic altro giallo diventato rosso".

REPUBBLICA - 4;

TUTTOSPORT - 6,5: "Tiene sotto controllo la partita e decide le due espulsioni in presa diretta".