Ballardini rivela: "Il mio rimpianto? Non esser scappato dalla Lazio"

Davide Ballardini ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato della sua carriera, delle esperienze vissute ma anche delle liti avute con i presidenti delle squadre che ha allenato. "Sono sempre stato chiamato da presidenti fumatini, ammetto di aver litigato con tutti. Non sono nemmeno io un tipo facile, evidentemente", le parole del tecnico, che poi ha menzionato la Lazio parlando dei suoi rimpianti.

"Se ho qualche rimpianto? Sì, per esempio di non essere scappato da Lotito e dalla Lazio. C'era un clima tremendo con quindici giocatori fuori rosa. Pandev, Ledesma, tutti in rotta col club. Rifiutavano di allenarsi. Poi a gennaio non facemmo neanche mercato. Ecco, lì sarei dovuto andare via".