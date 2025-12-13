Marelli attento quando vuole: "Manca un altro rosso alla Lazio!"
Due rossi non bastano, evidentemente. Luca Marelli ne chiede un altro per la Lazio, che ha vinto in nome la gara contro il Parma.
Dopo le espulsioni di Zaccagni e Basic, il commentatore tecnico arbitrale di Dazn ha spiegato che mancava una sanzione anche per Cancellieri. Di seguito le sue parole.
"E poi manca un'espulsione, la più chiara tra tutte. Cancellieri viene ammonito, ma colpisce l'avversario quasi all'altezza del ginocchio. Sarebbe stato cartellino rosso ed è un episodio da VAR, si doveva richiamare l'arbitro all'on-field-review. Cancellieri va diretto sulla gamba, è un episodio da VAR".
Per quanto il fallo di Cancellieri sia brutto, sorprende come in questa gara l'ex fischietto quasi assolva Marchetto sui due rossi più che eccessivi a Zaccagni e Basic, su cui viene fatta quasi la moviola sull'espressione. Peccato che lo stesso caso contro il Milan, con Saelemakers a colpire lo stesso Toma, non sia stato analizzato allo stesso modo.