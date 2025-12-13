FORMELLO - Lazio, Sarri in emergenza: torna Gila, ma...
FORMELLO - Una Lazio eroica batte il Parma in nove contro undici. Le espulsioni di Zaccagni e Basic costeranno caro a Sarri, che dovrà fare a meno di loro alla prossima giornata contro la Cremonese. In settimana il tecnico deciderà come rimpiazzarli nella formazione titolare.
All'Olimpico sabato prossimo non ci saranno nemmeno Dele-Bashiru e Dia, che partiranno per la Coppa d'Africa (la data precisa del loro dipenderà dal percorso di Nigeria e Senegal nella competizione). Almeno si rivedrà Gila, che ha scontato la giornata di squalifica rimediata contro il Bologna.
Salvo sorprese, non ci sarà Isaksen, out per una lesione di basso grado all'adduttore della coscia sinistra. Proverà a esserci per la gara contro l'Udinese (27 dicembre). Sarà ancora indisponibile pure Rovella, tornerà a gennaio.