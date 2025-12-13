Lazio, tutta la gioia di Noslin a LSC: "Una serata bellissima"
Tijjani Noslin ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo aver segnato il gol della vittoria in nove della Lazio contro il Parma.
13.12.2025
"Sono molto contento, come tutta la squadra. La cosa più importante sono i tre punti, abbiamo fatto un grande lavoro in nove. È stata una serata bellissima, ora testa alla Cremonese".
"Se è questo il vero Noslin? Sono sempre stato qui, rispondo come Neres. Io lavoro duramente ogni giorno per migliorare e per fare il meglio per la Lazio".
