IL TABELLINO di Parma-Lazio 0-1

13.12.2025 20:00
Serie A Enilive | 15ª giornata

Sabato 13 dicembre 2025, ore 18:00

PARMA-LAZIO 0-1

Marcatori: 82' Noslin (L).

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Britschgi, Delprato (45' Troilo), Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita (86' Djuric); Benedyczak, Oristanio (69' Ondrejka); Pellegrino. 

A disp.: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Lovik, Begic, Sorensen, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Cutrone, Trabucchi. 

All.: Cuesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric (68' Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi (88' Vecino), Basic; Cancellieri (68' Dele-Bashiru), Castellanos (68' Noslin), Zaccagni. 

A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro, Dia. 

All.: Sarri.

NOTE. Ammoniti: 51' Valeri (P), 62' Cancellieri (L), 77' Estevez (P).

Espulsi: 42' Zaccagni (L), 77' Basic (L).

Recupero: 2' pt, 5' st

