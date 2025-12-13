IL TABELLINO di Parma-Lazio 0-1
Serie A Enilive | 15ª giornata
Sabato 13 dicembre 2025, ore 18:00
PARMA-LAZIO 0-1
Marcatori: 82' Noslin (L).
PARMA (4-2-3-1): Corvi; Britschgi, Delprato (45' Troilo), Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita (86' Djuric); Benedyczak, Oristanio (69' Ondrejka); Pellegrino.
A disp.: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Lovik, Begic, Sorensen, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Cutrone, Trabucchi.
All.: Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric (68' Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi (88' Vecino), Basic; Cancellieri (68' Dele-Bashiru), Castellanos (68' Noslin), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro, Dia.
All.: Sarri.
NOTE. Ammoniti: 51' Valeri (P), 62' Cancellieri (L), 77' Estevez (P).
Espulsi: 42' Zaccagni (L), 77' Basic (L).
Recupero: 2' pt, 5' st