Lazio, è il compleanno di Provedel: gli auguri della società - FOTO
17.03.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Buon compleanno a Ivan Provedel. Il portiere della Lazio compie oggi 32 anni: la società ha pubblicato un post sui social facendogli gli auguri. Il numero 94 rientrerà in campo direttamente nella prossima stagione, visto che si è operato alla spalla. Di seguito la foto.
Buon compleanno, Ivan #AvantiLazio pic.twitter.com/leU7IyeP4N— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 16, 2026
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.