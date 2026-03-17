Lazio, è il compleanno di Provedel: gli auguri della società - FOTO

17.03.2026 14:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, è il compleanno di Provedel: gli auguri della società - FOTO
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Buon compleanno a Ivan Provedel. Il portiere della Lazio compie oggi 32 anni: la società ha pubblicato un post sui social facendogli gli auguri. Il numero 94 rientrerà in campo direttamente nella prossima stagione, visto che si è operato alla spalla. Di seguito la foto.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.