Lazio, il tifo organizzato sugli abbonamenti: "Decisione molto combattuta" - VD
05.06.2026 15:30 di Christian Gugliotta
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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, un rappresentante del tifo organizzato ha commentato la decisione di non sottoscrivere gli abbonamenti per la prossima stagione, resa nota attraverso un lungo comunicato. Queste le dichiarazioni:
"Non è una decisione assolutamente semplice, anzi. è stata una decisione molto combattuta e frustrante per noi, perché ci stiamo togliendo la cosa che di più importante abbiamo".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.