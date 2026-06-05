Italia, Marcolin: "Dopo Gattuso ecco chi vedrei in Nazionale"
05.06.2026 18:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Direttamente dalla "Tigullio vip padel cup" a Santa Margherita, Dario Marcolin, ex giocatore e allenatore, è intervenuto per commentare la nuova Italia post Gattuso, ormai allenatore della Lazio:
"O Mancini o Conte, visto che gli altri si stanno accasando tutti. Conosco bene Roberto, che ha già vinto un Europeo e ha un curriculum internazionale: per me è l'uomo giusto. Ricordiamoci poi che è stato tra i primi a convocare i giovani in Nazionale.
Insomma, vedo in lui tutte le caratteristiche per una ripartenza. Tante squadre, quando dovevano ricostruire, hanno chiamato Mancini".