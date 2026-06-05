Ex Lazio | Casale può lasciare il Bologna: i rossoblù attendono offerte

05.06.2026 14:45 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Ex Lazio | Casale può lasciare il Bologna: i rossoblù attendono offerte
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L'avventura in rossoblù di Nicolò Casale rischia di essere ai titoli di coda. Arrivato dalla Lazio in prestito con obbligo di riscatto nell'estate 2024, a Bologna il difensore centrale non è mai riuscito a imporsi, ricoprendo un ruolo marginale nello scacchiere di Vincenzo Italiano. Dopo una prima annata deludente, nella stagione appena conclusa il suo rendimento non è migliorato, influenzato anche da numerosi problemi fisici.

Nonostante l'addio del tecnico e un contratto di altri due anni, il futuro di Casale è sempre più lontano dal capoluogo emiliano. Senza Europa, infatti, il Bologna dovrà svoltire il pacchetto di cinque centrali attualmente a disposizione e l'ex Lazio è tra i principali indiziati per una cessione.

Secondo il Corriere dello Sport, il ballottaggio è con Vitik, che ha, però, dalla sua parte l'età più giovane e il grosso investimento compiuto dalla società la scorsa estate. A partire, dunque, dovrebbe essere il 28enne Casale, per il quale il diesse Sartori dovrà trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti, potenzialmente anche in prestito. 

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.