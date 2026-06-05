Simonelli: "La Serie A non sta messa male. Ma ha un problema internazionale"

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Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato da Parma, nelle prime ore del Festival della Serie A: "Un bellissimo evento, siamo grati al sindaco di Parma per l'ospitalità".

Come sta il calcio italiano?

"Mi sembra una domanda pleonastica. Purtroppo non sta benissimo, ma la Serie A non è messa così male. Da 3 anni abbiamo più di 30 mila spettatori di media a partita, un'audience in aumento, quindi significa che il campionato italiano è apprezzato e seguito. Abbiamo un problema a livello internazionale perché non abbiamo più i grandi campioni, che fanno appeal e che fanno crescere i giovani. Vedo tutto questo collegato.

Poi tutti vorremmo che la Nazionale tornasse ai fasti del passato, c'è molto da fare. Col nostro candidato Malagò abbiamo condiviso un programma di rilancio del calcio italiano che partirà dalle scuole ma anche dall'attrarre i grandi campioni che facciano crescere i ragazzi per il futuro".