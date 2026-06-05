Grecia - Italia, le probabili formazioni: Baldini punta ancora su Pio Esposito
05.06.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ecco la seconda amichevole. Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, l'Italia del ct ad interim Silvio Baldini sfida la Grecia. Previsti diversi cambi rispetto all'undici di mercoledì: di fronte a Donnarumma in porta, spazio a Fortini, Comuzzo, Mane e Ahanor in difesa. A centrocampo giocherà Lipani in regia, con Pisilli e Ndour ai suoi lati. Il tridente d'attacco ripartirà ancora da Pio Esposito al centro, con Fini e Inacio sulle fasce.
GRECIA (3-4-2-1): Tzolakis; Retsos, Mavropanos, Koulierakis; Rota, Kourbelis, Zafeiris, Tsimikas; Tetteh, Tzolis; Pavlidis. Ct: Jovanovic.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Fortini, Comuzzo, Mane, Ahanor; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Esposito, Inacio. Ct: Baldini.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.