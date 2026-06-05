Lazio, quando si gioca il derby? Le date della stracittadina
Svelato il calendario della prossima stagione di Serie A. La Lazio esordirà contro il Bologna lontano dall’Olimpico, e potrà quindi ritrovare i propri tifosi vicini. Ma quando si gioca la gara con la Roma?
Il derby di andata è in programma nella quindicesima giornata di Serie A, il 13 dicembre, con la Lazio che sarà designata come squadra di casa. L’ultimo derby a dicembre risale al 2016, quando sempre la quindicesima giornata di campionato vide i biancocelesti perdere 2-0 in casa.
Il derby di ritorno si giocherà invece nella trentaduesima giornata di Serie A, il 18 aprile, con la Roma che questa volta sarà squadra di casa. Sempre alla giornata 32 si è giocato l’ultimo derby ad aprile: era il 13 aprile 2024 e la Lazio, squadra di casa, chiuse sull’1-1.