Lazio, quando si gioca il derby? Le date della stracittadina

05.06.2026 19:10 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, quando si gioca il derby? Le date della stracittadina

Svelato il calendario della prossima stagione di Serie A. La Lazio esordirà contro il Bologna lontano dall’Olimpico, e potrà quindi ritrovare i propri tifosi vicini. Ma quando si gioca la gara con la Roma

Il derby di andata è in programma nella quindicesima giornata di Serie A, il 13 dicembre, con la Lazio che sarà designata come squadra di casa. L’ultimo derby a dicembre risale al 2016, quando sempre la quindicesima giornata di campionato vide i biancocelesti perdere 2-0 in casa.

Il derby di ritorno si giocherà invece nella trentaduesima giornata di Serie A, il 18 aprile, con la Roma che questa volta sarà squadra di casa. Sempre alla giornata 32 si è giocato l’ultimo derby ad aprile: era il 13 aprile 2024 e la Lazio, squadra di casa, chiuse sull’1-1.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.