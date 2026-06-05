Il Real Madrid 'minaccia' il Psg sul mercato: la mossa di Al-Khelaifi

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Dopo l'uscita di Florentino Perez che ha pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca in Champions League, nel caso venisse rieletto alle presidenziali in programma domenica, è partita la caccia al profilo individuato dal candidato presidente del Real Madrid. "È un giocatore che gioca tra centrocampo e attacco. È un giocatore del calibro di Cristiano Ronaldo. Non viene dalla Premier League. Non parlo né di Haaland, né di Doku, nè di Olise. È un acquisto pensato per generare entusiasmo", questi i primi indizi di Perez.

Tra i nomi in ballo, come riporta Sport Mediaset, ci sono anche quelli di Joao Neves e Vitinha, ma da Parigi sono stati chiari: nessuno dei due è sul mercato, nemmeno davanti a proposte fuori mercato.

Il Psg, fresco vincitore della Champions League, non ha intenzione di privarsi delle colonne della squadra di Luis Enrique.