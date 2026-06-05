Serie A 2026/27, orario e dove vedere il sorteggio del calendario
05.06.2026 11:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Il primo passo verso la Serie A 2026/27. È il giorno del sorteggio del calendario, che avverrà oggi a partire dalle ore 18:30. L'evento sarà trasmesso in diretta TV sui canali Mediaset, Sky Sport e Sportitalia, oltre che in streaming su DAZN, NOW, SkyGo e sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, sito internet e "Radio Tv Serie A"). Inoltre sarà possibile seguire la creazione del nuovo campionato anche sull'app ufficiale della Lazio e in forma scritta sul sito de Lalaziosiamonoi.it.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.