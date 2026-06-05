Lazio, Lotito non risponde: evitate le domande dei giornalisti - VIDEO
05.06.2026 18:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Scena muta a Parma. Presente al Festival della Serie A, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha evitato i giornalisti presenti che hanno provato a incalzarlo con qualche domanda (soprattutto riguardo alla contestazione dei tifosi). Di seguito il video.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.