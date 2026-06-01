ROAD TO ITALY - Dalla Costa d’Avorio all’Italia: la nuova sfida delle imprese passa dalla formazione
Dalla Costa d’Avorio all’Italia: la nuova sfida delle imprese passa dalla formazione
C’è un punto che molte aziende italiane stanno iniziando a comprendere.
E riguarda il futuro stesso del lavoro.
La vera emergenza non è più soltanto trovare personale.
È trovare persone formate, allineate, pronte a entrare realmente dentro i processi produttivi.
Per anni il mercato ha provato a rincorrere il problema con soluzioni rapide.
Inserimenti veloci.
Ricerca continua.
Turnover gestito quasi come fosse inevitabile.
Oggi però qualcosa sta cambiando.
E sempre più imprese stanno iniziando a guardare oltre i confini italiani.
Non semplicemente per cercare manodopera.
Ma per costruire percorsi strutturati.
È in questo scenario che si inserisce il lavoro portato avanti da Road To Italy® e SIA Servizi, che nelle ultime settimane hanno intensificato il dialogo con realtà africane, in particolare con la Costa d’Avorio.
La Costa d’Avorio non è più soltanto un Paese emergente
Quando si parla di Costa d’Avorio, spesso si resta ancorati a un’immagine vecchia dell’Africa.
Parziale.
Superficiale.
La realtà racconta altro.
Abidjan oggi è uno dei principali poli economici dell’Africa occidentale.
Un territorio giovane, dinamico, con un forte sviluppo nei settori produttivi, logistici, tecnici e commerciali.
E soprattutto con un elemento che interessa direttamente le imprese italiane:
una popolazione giovanissima che cerca formazione, specializzazione e connessione concreta con il mercato del lavoro.
Il vero punto non è importare lavoratori
Ed è qui che il discorso cambia completamente.
Perché il tema non è “portare persone”.
Quella è la parte più semplice.
Il problema vero arriva dopo:
* lingua
* competenze
* cultura aziendale
* adattamento
* integrazione nei processi produttivi
Senza questi elementi, ogni inserimento rischia di trasformarsi in un costo invisibile.
Ed è esattamente il motivo per cui Road To Italy® ha costruito un modello diverso.
Non recruiting puro.
Non intermediazione tradizionale.
Ma un percorso che parte prima.
✔️ formazione linguistica
✔️ formazione professionale
✔️ preparazione culturale
✔️ orientamento
✔️ accompagnamento all’inserimento
Con un obiettivo preciso:
ridurre il rischio per le aziende.
Le aziende oggi chiedono stabilità, non tentativi
Il mercato italiano sta vivendo una contraddizione evidente.
Da una parte:
* mancano figure operative
* cresce il fabbisogno tecnico
* aumentano i ruoli scoperti
Dall’altra:
* gli inserimenti spesso non durano
* il turnover pesa
* le aziende perdono efficienza
Ed è qui che la formazione torna centrale.
Non come teoria.
Ma come strumento produttivo.
La Costa d’Avorio rappresenta oggi uno dei territori più interessanti proprio perché mette insieme:
* giovani
* crescita
* volontà di specializzazione
* connessione internazionale
Ma senza un sistema strutturato, tutto questo rischia di disperdersi.
Formare prima significa evitare problemi dopo
Le aziende lo stanno capendo.
Ogni errore di inserimento oggi costa:
* tempo
* produttività
* risorse interne
* equilibrio organizzativo
Per questo il lavoro costruito tra Italia e Africa da realtà come Road To Italy® sta attirando sempre più attenzione.
Perché non si limita a creare contatti.
Costruisce percorsi.
E in un mercato che cambia velocemente,
la differenza vera sarà sempre più questa:
non trovare persone.
Ma creare allineamento.
La nuova connessione tra Italia e Costa d’Avorio
Nelle prossime settimane il progetto continuerà a sviluppare relazioni istituzionali e operative con realtà della Costa d’Avorio, con l’obiettivo di creare connessioni sempre più solide tra formazione e lavoro.
Perché oggi il lavoro non può più essere improvvisato.
E le aziende non cercano soltanto personale.
Cercano continuità.
Competenze.
Stabilità.
Per approfondire il progetto:
Road To Italy®
www.roadtoitaly.eu