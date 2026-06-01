ROAD TO ITALY - Dalla Costa d’Avorio all’Italia: la nuova sfida delle imprese passa dalla formazione

Il progetto promosso da SIA Servizi Integrati continua a crescere: formazione mirata, dialogo con le imprese e un modello concreto per trasformare...

Dalla Costa d’Avorio all’Italia: la nuova sfida delle imprese passa dalla formazione

C’è un punto che molte aziende italiane stanno iniziando a comprendere.

E riguarda il futuro stesso del lavoro.

La vera emergenza non è più soltanto trovare personale.

È trovare persone formate, allineate, pronte a entrare realmente dentro i processi produttivi.

Per anni il mercato ha provato a rincorrere il problema con soluzioni rapide.

Inserimenti veloci.

Ricerca continua.

Turnover gestito quasi come fosse inevitabile.

Oggi però qualcosa sta cambiando.

E sempre più imprese stanno iniziando a guardare oltre i confini italiani.

Non semplicemente per cercare manodopera.

Ma per costruire percorsi strutturati.

È in questo scenario che si inserisce il lavoro portato avanti da Road To Italy® e SIA Servizi, che nelle ultime settimane hanno intensificato il dialogo con realtà africane, in particolare con la Costa d’Avorio.

La Costa d’Avorio non è più soltanto un Paese emergente

Quando si parla di Costa d’Avorio, spesso si resta ancorati a un’immagine vecchia dell’Africa.

Parziale.

Superficiale.

La realtà racconta altro.

Abidjan oggi è uno dei principali poli economici dell’Africa occidentale.

Un territorio giovane, dinamico, con un forte sviluppo nei settori produttivi, logistici, tecnici e commerciali.

E soprattutto con un elemento che interessa direttamente le imprese italiane:

una popolazione giovanissima che cerca formazione, specializzazione e connessione concreta con il mercato del lavoro.

Il vero punto non è importare lavoratori

Ed è qui che il discorso cambia completamente.

Perché il tema non è “portare persone”.

Quella è la parte più semplice.

Il problema vero arriva dopo:

* lingua

* competenze

* cultura aziendale

* adattamento

* integrazione nei processi produttivi

Senza questi elementi, ogni inserimento rischia di trasformarsi in un costo invisibile.

Ed è esattamente il motivo per cui Road To Italy® ha costruito un modello diverso.

Non recruiting puro.

Non intermediazione tradizionale.

Ma un percorso che parte prima.

✔️ formazione linguistica

✔️ formazione professionale

✔️ preparazione culturale

✔️ orientamento

✔️ accompagnamento all’inserimento

Con un obiettivo preciso:

ridurre il rischio per le aziende.

Le aziende oggi chiedono stabilità, non tentativi

Il mercato italiano sta vivendo una contraddizione evidente.

Da una parte:

* mancano figure operative

* cresce il fabbisogno tecnico

* aumentano i ruoli scoperti

Dall’altra:

* gli inserimenti spesso non durano

* il turnover pesa

* le aziende perdono efficienza

Ed è qui che la formazione torna centrale.

Non come teoria.

Ma come strumento produttivo.

La Costa d’Avorio rappresenta oggi uno dei territori più interessanti proprio perché mette insieme:

* giovani

* crescita

* volontà di specializzazione

* connessione internazionale

Ma senza un sistema strutturato, tutto questo rischia di disperdersi.

Formare prima significa evitare problemi dopo

Le aziende lo stanno capendo.

Ogni errore di inserimento oggi costa:

* tempo

* produttività

* risorse interne

* equilibrio organizzativo

Per questo il lavoro costruito tra Italia e Africa da realtà come Road To Italy® sta attirando sempre più attenzione.

Perché non si limita a creare contatti.

Costruisce percorsi.

E in un mercato che cambia velocemente,

la differenza vera sarà sempre più questa:

non trovare persone.

Ma creare allineamento.

La nuova connessione tra Italia e Costa d’Avorio

Nelle prossime settimane il progetto continuerà a sviluppare relazioni istituzionali e operative con realtà della Costa d’Avorio, con l’obiettivo di creare connessioni sempre più solide tra formazione e lavoro.

Perché oggi il lavoro non può più essere improvvisato.

E le aziende non cercano soltanto personale.

Cercano continuità.

Competenze.

Stabilità.

Per approfondire il progetto:

Road To Italy®

www.roadtoitaly.eu