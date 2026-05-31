Lazio | Gattuso in cerca di gol: rilancio Ratkov? E in entrata...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La priorità di Gattuso è costruire una Lazio con una votazione più offensiva. L'obiettivo, insomma, è migliorare l'attacco sotto ogni punto di vista, anche ovviamente quello che coinvolge gli interpreti. Un reparto da rifondare. E far ciò si passa sia dal rilancio di giocatori come Ratkov che, fino a questo momento, hanno trascorso talmeno poco tempo in campo da non poter essere neanche giudicati, sia dal profili che potrebbero essere acquistati.

La decisione, per quanto riguarda il mercato in entrata, passerà però anche dal giudizio di Gattuso nei confronto di Dia. Noslin. L'olandese si è rilanciato negli ultimi mesi, sia da centravanti che da ala. Il senegalese, invece, appena due gol in tutta la stagione, sarà riscattato dalla Salernitana per 11 milioni dopo due stagioni in prestito. Dia, però, potrebbe subito dopo finire sul mercato: dipenderà dalle richieste.

Con la partenza di almeno uno di loro, arriverà un'altra punta, riporta La Gazzetta dello Sport. Nel mirino, come anticipato, c'è Ramba Dieng, centravanti del Lorient. 14 gol in 23 presenze, si svincolerà il 30 giugno, dunque potrebbe arrivare a costo zero. Attenzione anche a Omar Janneh, 19enne spagnolo sotto contratto col Losanna, ha una quotazione sui cinque milioni.

Dovrebbe, infine, rimanere Isaksen, pronto a essere utilizzato sulla destra della trequarti anche da ala. La conferma del danese è legata anche alla probabile partenza di Cancellieri: ha un contratto in scadenza nel 2027, senza spiragli di rinnovo.