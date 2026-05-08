Calciomercato Lazio | Dalla Svizzera: "Un talento spagnolo nel mirino"
08.05.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - A Formello non sembrano passate inosservate le prestazioni di un nuovo talento in attacco. Come riportato dal portale svizzero Blick, la Lazio starebbe seguendo Omar Janneh, centravanti spagnolo classe 2006. Scuola Atletico Madrid, a gennaio è passato al Losanna dove ha segnato 8 gol e 2 assist in 17 partite giocate (1.063 minuti).
Su di lui ci sarebbero anche l'Udinese, lo Sporting Lisbona, il Borussia Mönchengladbach, il Getafe e alcuni club francesi. Rispetto ai due milioni pagati in inverno, ora il suo valore sembra essere quadruplicato. Per questo in estate il club svizzero potrebbe decidere di rivenderlo subito e fare una ricca plusvalenza. Il suo futuro ora potrebbe essere in Italia.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.