Genoa, De Rossi: "Siamo salvi da un po', ma dopo Cremonese - Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di campionato tra Fiorentina e Genoa. Domenica i rossoblù scenderanno in campo forti della salvezza già conquistata aritmeticamente e a riguardo il tecnico ha dichiarato:

"Ne parliamo da mesi. Non è cambiato una virgola. Siamo salvi da un pezzo ma quando è finita Cremonese-Lazio è caduta un po’ di tensione. E questo è bello. Alleno da poco e vivo, come ogni allenatore, per raggiungere gli obiettivi. Sono state belle le telefonate allo staff. Non deve mai essere un rapporto squilibrato".