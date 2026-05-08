Genoa, De Rossi: "Siamo salvi da un po', ma dopo Cremonese - Lazio..."
08.05.2026 17:30 di Christian Gugliotta
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Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di campionato tra Fiorentina e Genoa. Domenica i rossoblù scenderanno in campo forti della salvezza già conquistata aritmeticamente e a riguardo il tecnico ha dichiarato:
"Ne parliamo da mesi. Non è cambiato una virgola. Siamo salvi da un pezzo ma quando è finita Cremonese-Lazio è caduta un po’ di tensione. E questo è bello. Alleno da poco e vivo, come ogni allenatore, per raggiungere gli obiettivi. Sono state belle le telefonate allo staff. Non deve mai essere un rapporto squilibrato".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.