Arabia, CR7 preso di mira. E Hoedt diventa protagonista - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cristiano Ronaldo è tornato al centro delle discussioni dopo un episodio avvenuto durante la sfida tra Al Nassr e Al Shabab. L’attaccante portoghese, oggi quarantenne, ha reagito in maniera controversa ai cori dei tifosi avversari che dagli spalti hanno iniziato a scandire ripetutamente il nome di Lionel Messi.

Nel corso del match, i sostenitori dell’Al Shabab hanno intonato più volte il coro “Messi, Messi, Messi”, un riferimento diretto alla storica rivalità tra il campione argentino e il fuoriclasse portoghese. Da quando Ronaldo si è trasferito nel campionato saudita, episodi simili si sono verificati più volte, soprattutto nelle gare più sentite.

Secondo quanto mostrato dalle immagini circolate online, Ronaldo inizialmente avrebbe accompagnato i cori con alcuni movimenti delle braccia, seguendo il ritmo proveniente dagli spalti. Poco dopo, però, il portoghese avrebbe compiuto un gesto giudicato offensivo e poco elegante, toccandosi le parti intime davanti ai tifosi avversari.

L’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social network, generando numerose reazioni e dividendo l’opinione pubblica tra chi ha criticato il comportamento del giocatore e chi lo ha interpretato come una risposta alle provocazioni ricevute. E nel mezzo si è ritrovato l'ex Lazio, Wesley Hoedt che, avversario di Ronaldo nella partita in questione, si è avvicinato al numero 7, provando a calmarlo.